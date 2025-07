Wenn der Hüter geschlossen ist, fehlt in Wirges etwas. Das haben in den vergangenen vier Wochen viele Menschen in der Region gemerkt. Die Zeit des Wartens ist aber vorbei, denn das Rewe-Center ist wieder geöffnet und jetzt auch auf dem neusten Stand.

Vier Wochen lang wurde das Rewe-Center in Wirges umgebaut und modernisiert. Nun ist der große Supermarkt im Hüter-Einkaufszentrum wieder geöffnet. Während am Donnerstag die Kunden schon wieder in Scharen in den Markt strömten, trafen sich die Offiziellen um den geschäftsführenden Hüter-Gesellschafter Frank Sauter zu einem Empfang in der ebenfalls runderneuerten Bäckerei Scheffels im Eingangsbereich. Dort segnete Pfarrer Andreas Fuchs die neuen Räumlichkeiten ein.

Sauter dankte allen am Umbau Beteiligten für die Fertigstellung des Centers unter Zeitdruck. Die geplante Wiedereröffnung wurde zu einer Punktlandung, was angesichts des sehr ambitionierten Zeitplans allerdings auch keine Überraschung war. Der nun 4500 Quadratmeter große Supermarkt wurde komplett neu gefliest, und die Technik- und Kühlsysteme wurden vollständig erneuert. Bei einer Bauzeit von nur vier Wochen war dies eine Herkulesaufgabe.

Pfarrer Andreas Fuchs (links) segnete den umgebauten Markt im Beisein mehrerer Ehrengäste ein. Mit dabei: der geschäftsführende Hüter-Gesellschafter Frank Sauter (2. von links). Thorsten Ferdinand Frank Sauter, geschäftsführender Hüter-Gesellschafter (Bildmitte), führte die Gäste durch den runderneuerten Rewe-Markt. Thorsten Ferdinand Im Rewe-Center in Wirges gibt es nun mehr regionale Produkte. Thorsten Ferdinand Zu den Neuheiten im Rewe-Center zählt ein Shop des Dekoherstellers Depot. Thorsten Ferdinand Wer sich nicht in die Warteschlange stellen will, kann nun eine Nummer für die Frischetheke ziehen. Thorsten Ferdinand 1 / 5

Das Rewe-Center präsentiert sich nun im neuen Farbdesign und bietet auf der um 500 Quadratmeter vergrößerten Verkaufsfläche einige Neuerungen für die Kunden. Ins Auge fällt etwa die große Auswahl an regionalen Produkten aus dem Westerwald. Eine Besonderheit ist auch der integrierte Shop des Dekoherstellers Depot.

Der Kundenservice ist nun technisch ebenfalls auf dem neuesten Stand: An Touchscreen-Terminals können Tickets für die Frischetheke gezogen werden, sodass man sich dort nicht in die Warteschlange stellen muss. Im Kassenbereich gibt es jetzt auch die Möglichkeit, an Selbstbedienungsterminals zu zahlen. Zudem können Kunden nun auch Waren online bestellen und im Markt abholen, wie es bereits bei einigen anderen Märkten im Umkreis möglich ist.

„Der ein oder andere hat mich in den letzten Wochen gefragt: Wo soll ich denn jetzt hingehen, wenn der Hüter zu hat?“

Pfarrer Andreas Fuchs leistete in der Umbauphase des Rewe-Centers eine ungewohnte Form von Orientierung.

Der einzige Vollsortimenter der Verbandsgemeinde Wirges ist jedoch mehr als nur ein Einkaufsmarkt. Dank der angeschlossenen Gastronomie ist er auch ein Treffpunkt für die Menschen aus der Region. In den Wochen, in denen der Markt geschlossen war, hätten die Menschen bei ihm nicht nur Orientierung im Glauben gesucht, meinte Pfarrer Andreas Fuchs augenzwinkernd. „Der ein oder andere hat mich auch gefragt: Wo soll ich denn jetzt hingehen, wenn der Hüter zu hat?“

Der Hüter ist für viele Menschen in der Umgebung eine Institution, die es gefühlt schon immer gab und die man nicht missen möchte, machten auch andere Ehrengäste deutlich. Waltraud Klein, Beigeordnete der VG Wirges, lobte zudem die große wirtschaftliche Bedeutung des Einkaufszentrums für die Stadt und die Verbandsgemeinde.

Dank der Investition eines hohen einstelligen Millionenbetrags sei der Markt nun wieder zukunftssicher aufgestellt, machte Sauter in diesem Zusammenhang deutlich. Ein großes Dankeschön des Geschäftsführers ging nicht zuletzt an Marktmanager Ingo Lippert und sein Team, das in den Tagen vor der Wiedereröffnung viele Überstunden geleistet hat.