Rettungswagen prallt auf Einsatzfahrt mit Pkw zusammen

Ein nicht alltäglicher Unfall beschäftigte die Feuerwehr Höhn am Neujahrstag. Ein Rettungswagen war mit einem Pkw zusammengeprallt.

Bei einem Unfall in Höhn sind am Neujahrstag drei Menschen leicht verletzt worden. Ein Rettungswagen war auf einer Einsatzfahrt mit einem Auto zusammengeprallt.

Um 12.49 Uhr wurde die Feuerwehr Höhn zu auslaufenden Betriebsstoffen nach einem Verkehrsunfall alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich ab und klemmten bei dem beteiligten Pkw die Batterie ab, wie das Presseteam der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Westerburg berichtet. Der Fahrer des Autos wurde von den Notfallsanitäterinnen des beteiligten Rettungswagens medizinisch erstversorgt.

Die Integrierte Leitstelle Montabaur entsandte aber umgehend einen weiteren Rettungswagen aus Westerburg zur Einsatzstelle. Dieser brachte den Pkw-Fahrer in ein umliegendes Krankenhaus. Die beiden Notfallsanitäterinnen des verunglückten Rettungswagens erlitten einen Schock und wurden ebenfalls zur weiteren Kontrolle in eine umliegende Klinik gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Einsatz war für die Feuerwehr, die mit 19 Kräften vor Ort war, gegen 14.30 Uhr beendet. red