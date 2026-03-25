Brand in Herschbach/Uww.
Rettungskräfte und Nachbarn retten Bewohner vom Balkon
Ein Wohnhaus in Herschbach/Uww. hat am Dienstagmittag gebrannt. Laut Augenzeugen mussten zwei Personen per Leiter aus dem ersten
Ein Wohnhaus in Herschbach/Uww. hat am Dienstagmittag gebrannt. Laut Augenzeugen mussten zwei Personen per Leiter aus dem ersten Stock gerettet werden.
Ralf Steube

Zwei Menschen wurden von Rettungskräften und Nachbarn über den Balkon gerettet. Die Flammen griffen dem Anschein nach vom brennenden Carport auf das Wohnhaus über. Die Brandursache ist noch unklar, Zeugen sprachen von einem Explosionsgeräusch.

Lesezeit 1 Minute
Ein Wohnhausbrand in Herschbach/Uww. hat am Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr nicht nur die örtliche Feuerwehr auf den Plan gerufen, sondern auch Verstärkung aus Selters, Goddert, Hartenfels und Schenkelberg sowie eine zweite Drehleiter aus Dierdorf. Zwei Bewohner des Gebäudes mussten laut Augenzeugen per Leiter aus dem ersten Stock gerettet werden.

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