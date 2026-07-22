Ehrenamtliche Einsatzkräfte haben außergewöhnliches Gelände in Westerburg für ihre Übungsstunden genutzt. Solche Orte sind für die Arbeit mit den Hunden Gold wert, die im Ernstfall Menschenleben retten können.
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Menschen verschwinden nicht nach Plan. Sie verirren sich, werden vermisst oder geraten in eine Notlage, oft zählt dann jede Minute. Für genau diese Momente bereiten sich die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Rettungshundestaffel Mantrailer Westerwald Woche für Woche intensiv vor, wie sie berichten.