Mantrailer Westerwald aktiv 
Rettungshundestaffel trainiert im Koch-Gebäude  
Im Einsatz kennt der Hund die Gegebenheiten vorher nicht. Deshalb ist es unerlässlich, regelmäßig an wechselnden Orten zu traini
Im Einsatz kennt der Hund die Gegebenheiten vorher nicht. Deshalb ist es unerlässlich, regelmäßig an wechselnden Orten zu trainieren. Jede neue Umgebung erweitert den Erfahrungsschatz der Hunde.
Röder-Moldenhauer

Ehrenamtliche Einsatzkräfte haben außergewöhnliches Gelände in Westerburg für ihre Übungsstunden genutzt. Solche Orte sind für die Arbeit mit den Hunden Gold wert, die im Ernstfall Menschenleben retten können.

Lesezeit 3 Minuten
Menschen verschwinden nicht nach Plan. Sie verirren sich, werden vermisst oder geraten in eine Notlage, oft zählt dann jede Minute. Für genau diese Momente bereiten sich die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Rettungshundestaffel Mantrailer Westerwald Woche für Woche intensiv vor, wie sie berichten.
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