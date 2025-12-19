Internistischer Notfall Rettungshubschrauber in Heilberscheid im Einsatz Markus Müller 19.12.2025, 16:09 Uhr

i Der Rettungshubschrauber Christoph 23 ist am Freitagmittag wegen eines internistischen Notfalls praktisch direkt in Heilberscheid gelandet. Markus Müller

Der Rettungshubschrauber Christoph 23 vom Bundeswehrzentralkrankenhaus ist am Freitagmittag wegen eines internistischen Notfalls praktisch direkt in Heilberscheid gelandet. Eine Wiese am Dorf war ein idealer Landepunkt.

Einige Aufregung gab es am Freitagnachmittag im kleinen Heilberscheid: Aus Richtung Westen kam plötzlich der Rettungshubschrauber Christoph 23 vom Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz tief übers Gelbachtal angeflogen, beschrieb einen Bogen und landete direkt vor den ersten Häusern auf einer Wiese.







