Zustimmung zu Insolvenzplan
Rettung des Familienferiendorfs Hübingen ist amtlich
Hausleiter Michael Nagel (links), Hanno Heil von der Stiftung Familienferiendorf (Mitte) und Insolvenzverwalter Philip Konen (2.
Hausleiter Michael Nagel (links), Hanno Heil von der Stiftung Familienferiendorf (Mitte) und Insolvenzverwalter Philip Konen (2. von rechts) dankten allen Spendern für ihre Hilfe, darunter Hendrik Büttner von der Mainzer Wissenschaftsstiftung und der ehemalige FSJler Lucio Ranoriamamonjisoa.
Archiv Thorsten Ferdinand. Thorsten Ferdinand

Sowohl die Gläubiger als auch das Gericht zeigen sich vom Insolvenzplan für die soziale Einrichtung überzeugt. Damit ist für Träger und Mitarbeiter und besonders die Gäste die Zukunft gesichert. Das freut auch Vereinsvorstand und Insolvenzverwalter.

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Die Rettung des Familienferiendorfs Hübingen ist jetzt amtlich: Alle Gläubiger des Trägervereins Familienferiendorf Hübingen haben am Freitag vor dem Amtsgericht Montabaur dem Insolvenzplan einhellig zugestimmt, und auch das Gericht hat den Plan bereits bestätigt.
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