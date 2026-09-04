Zeitdokumente im Westerwald Retro-Kino zeigt historische Filme aus Montabaur Hans-Peter Metternich 04.09.2026, 15:05 Uhr

i Super-8-Filmrolle ktsdesign - Fotolia

Der Filmclub Montabaur öffnet sein Archiv: Im Retro-Kino werden historische Filme aus der Region gezeigt und lokale Erinnerungen lebendig. Eintritt frei — ein Abend voller überraschender Zeitdokumente.

Der Filmclub Montabaur macht seine Dokumentation kultureller Zeitgeschichte öffentlich. Bisher hat der Filmclub aus seinem reichen Fundus 115 Filme digital gesichert. Weitere werden folgen. Damit diese bedeutende Dokumentation kultureller Zeitgeschichte nicht unbeachtet im Archiv bleibt, hat der Filmclub das „Retro-Kino“ ins Leben gerufen.







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