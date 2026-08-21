Etwa 15 Orte betroffen
Restliche Reparaturen am Stromnetz laut ENM komplex
Reparaturarbeiten an einer Freileitung in Berod b. W.: Inzwischen sind alle Störungen im Mittelspannungsnetz behoben.
Reparaturarbeiten an einer Freileitung in Berod b. W.: Inzwischen sind alle Störungen im Mittelspannungsnetz behoben.
Markus Müller

Nach dem Unwetter von Mittwochabend sind im Westerwald noch viele Haushalte ohne Strom. Laut Stromversorger ENM liegen weiterhin Störungsmeldungen aus rund 15 Ortschaften vor. Diese werden nun Zug um Zug abgearbeitet.

Lesezeit 2 Minuten
Zwei Tage nach dem schweren Unwetter im Westerwald sind die Schuttberge zusammengekehrt und die meisten Straßen wieder frei. Die Stromversorgung ist vielerorts jedoch weiterhin ein Problem. Zwar sind inzwischen alle 250 betroffenen Trafostationen im Westerwald wieder in Betrieb, wie die Energienetze Mittelrhein (ENM) melden.
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