Stadtbürgermeisterin verkündet Nachricht vor Rat: "Reservierungen haben Bestand" Restaurant „Pettinari's" in Montabaur bleibt in Betrieb: Stadtchefin verkündet Nachricht vor Rat

Katrin Maue-Klaeser 31.10.2024, 14:30 Uhr

"Ich bin zuversichtlich, dass es auch über den 1. Dezember hinaus eine Lösung gibt", sagt der vorläufige Insolvenzverwalter, Marcel Gast, Rechtsanwalt der Kanzlei Seibert & Rüdesheim in Höhr-Grenzhausen zum Pettinari's in Montabaur.

Montabaur/Höhr-Grenzhausen. Für große Aufregung hatte die amtliche Nachricht gesorgt, dass die Ciao Belli Gastro GmbH in Höhr-Grenzhausen einen Insolvenzantrag gestellt hat. Deren Geschäftsführer Danilo Pettinari betreibt zwei Restaurants, eines in den Westerwald Arkaden in Höhr-Grenzhausen und eines in der Stadthalle in Montabaur. Im Pettinari's in Montabaur werde es weitergehen, berichtet der Gastronom unserer Zeitung.



„Wir sind zuversichtlich, dass das Restaurant in Montabaur fortgeführt werden kann“, sagt Rechtsanwalt Marcel Gast, vorläufiger Insolvenzverwalter der Ciao Belli Gastro GmbH in Höhr-Grenzhausen. Deren Geschäftsführer Danilo Pettinari, der die beiden Pettinari’s-Restaurants in der Stadthalle Montabaur und in den Westerwald Arkaden in Höhr-Grenzhausen leitet, hatte am 25.

