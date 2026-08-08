Sanierung Mons-Tabor-Gymnasium Restarbeiten sollen Schulbetrieb nicht stören Katrin Maue-Klaeser 08.08.2026, 06:00 Uhr

i Der größte Teil der Dachsanierung am Mons-Tabor-Gymnasium ist in den Ferien geschehen. Der Schulbetrieb soll von den Restarbeiten nicht beeinträchtigt werden. Der Kran bleibt bis zum Abschluss der Maßnahme noch stehen. Katrin Maue-Klaeser

Das Dach mehrerer Gebäudeteile des Mons-Tabor-Gymnasiums wird saniert. Der Westerwaldkreis investiert in diese Maßnahme rund 800.000 Euro. Zugleich erfolgt auf geeigneten Flächen die Vorbereitung auf die Installation einer Photovoltaikanlage.

Es sind so viele Container mit Baumaterialien, dass der Platz zwischen dem Mons-Tabor-Gymnasium und dem Busbahnhof im Schulzentrum knapp wird am letzten Ferientag. Die Dächer der Gebäudeteile B und D der Schule werden saniert, die Arbeiten dauern voraussichtlich bis in den September hinein.







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