Das Dach mehrerer Gebäudeteile des Mons-Tabor-Gymnasiums wird saniert. Der Westerwaldkreis investiert in diese Maßnahme rund 800.000 Euro. Zugleich erfolgt auf geeigneten Flächen die Vorbereitung auf die Installation einer Photovoltaikanlage.
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Es sind so viele Container mit Baumaterialien, dass der Platz zwischen dem Mons-Tabor-Gymnasium und dem Busbahnhof im Schulzentrum knapp wird am letzten Ferientag. Die Dächer der Gebäudeteile B und D der Schule werden saniert, die Arbeiten dauern voraussichtlich bis in den September hinein.