Sanierung Mons-Tabor-Gymnasium
Restarbeiten sollen Schulbetrieb nicht stören
Der größte Teil der Dachsanierung am Mons-Tabor-Gymnasium ist in den Ferien geschehen. Der Schulbetrieb soll von den Restarbeite
Der größte Teil der Dachsanierung am Mons-Tabor-Gymnasium ist in den Ferien geschehen. Der Schulbetrieb soll von den Restarbeiten nicht beeinträchtigt werden. Der Kran bleibt bis zum Abschluss der Maßnahme noch stehen.
Katrin Maue-Klaeser

Das Dach mehrerer Gebäudeteile des Mons-Tabor-Gymnasiums wird saniert. Der Westerwaldkreis investiert in diese Maßnahme rund 800.000 Euro. Zugleich erfolgt auf geeigneten Flächen die Vorbereitung auf die Installation einer Photovoltaikanlage.

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Es sind so viele Container mit Baumaterialien, dass der Platz zwischen dem Mons-Tabor-Gymnasium und dem Busbahnhof im Schulzentrum knapp wird am letzten Ferientag. Die Dächer der Gebäudeteile B und D der Schule werden saniert, die Arbeiten dauern voraussichtlich bis in den September hinein.
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