Nach mehreren Verzögerungen
Reparatur der A3-Fahrbahn bei Montabaur abgeschlossen
Die A3 bei Montabaur ist in beide Richtungen wieder dreispurig befahrbar.
Thorsten Ferdinand

In den vergangenen Tagen kam es aufgrund schwerer Fahrbahnschäden zu Behinderungen auf der A3 bei Montabaur. Inzwischen fließt der Verkehr dort wieder dreispurig in Richtung Köln. Es bestehen jedoch noch Einschränkungen.

Die aufwendige Reparatur der Fahrbahnschäden auf der A3 bei Montabaur ist seit Donnerstagmorgen, 26. Februar, abgeschlossen. Dies teilte die Niederlassung West der Autobahn GmbH auf Anfrage unserer Zeitung mit. Der Verkehr in Fahrtrichtung Köln kann demnach wieder auf drei Spuren fließen.

