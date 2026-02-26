In den vergangenen Tagen kam es aufgrund schwerer Fahrbahnschäden zu Behinderungen auf der A3 bei Montabaur. Inzwischen fließt der Verkehr dort wieder dreispurig in Richtung Köln. Es bestehen jedoch noch Einschränkungen.
Lesezeit 1 Minute
Die aufwendige Reparatur der Fahrbahnschäden auf der A3 bei Montabaur ist seit Donnerstagmorgen, 26. Februar, abgeschlossen. Dies teilte die Niederlassung West der Autobahn GmbH auf Anfrage unserer Zeitung mit. Der Verkehr in Fahrtrichtung Köln kann demnach wieder auf drei Spuren fließen.