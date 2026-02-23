Geduldsprobe zum Wochenstart Reparatur auf A3 bei Montabaur dauert länger als geplant Thorsten Ferdinand 23.02.2026, 16:45 Uhr

i Symbolbild Marijan Murat. picture alliance/dpa

Pendler zwischen Montabaur und dem Dernbacher Dreieck brauchen starke Nerven: Da die Fahrbahnschäden größer sind als gedacht, bleibt die Sperrung Richtung Köln bis Dienstag bestehen. Es drohen massive Staus im Berufsverkehr.

Die Reparatur der A3-Fahrbahn bei Montabaur dauert länger als ursprünglich angekündigt. Darauf weist die Autobahn GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung hin. Die Bundesbehörde geht nun davon aus, dass die Strecke zwischen der Anschlussstelle Montabaur und dem Dernbacher Dreieck in Fahrtrichtung Köln ab Dienstagmorgen, 24.







