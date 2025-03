. Einen 3D-Drucker in den Unterricht einzubinden, kann Schülern verschiedene Fähigkeiten auf eine ganz neue Art und Weise näher bringen. Programmieren, Werken, Design, Technik und Wissenschaft – all das wird anhand eines einzigen Geräts anschaulich vermittelt. Genau das ist nun an der Realschule plus Hoher Westerwald möglich.

Dieses Projekt wurde nicht etwa durch das Kollegium angestoßen, sondern von einem einzigen engagierten Schüler: dem 15-jährigen Lars Ripl. Bei einem Besuch in der Realschule plus lernt unsere Zeitung den selbstbewussten Ideengeber aus Neunkirchen kennen und erfährt, wie er das 3D-Drucker-Projekt ins Rollen brachte und wie er überhaupt erst zu seinem außergewöhnlichen Hobby gekommen ist.

i Mit dem 3D-Drucker, den die Schule auf Lars Beratung hin angeschafft hat, lässt sich Lasern, Fräsen und Drucken. Als Beispiel für die Präzision des Geräts, lässt der Zehntklässler ein kleines Schiffchen herstellen. Kim Fauss

Mit gerade einmal zwölf Jahren schaffte sich Lars Ripl seinen ersten eigenen 3D-Drucker an. „Den habe ich mir im Prinzip selbst zu Weihnachten geschenkt“, erzählt der Zehntklässler schmunzelnd. „Seitdem lief der Drucker eigentlich den ganzen Tag über“, erzählt er. Zuvor hatten Youtube-Videos sein Interesse an den Geräten geweckt, mit denen einem Entwicklergeist scheinbar keine Grenzen gesetzt sind. Mittlerweile besitzt der 15-jährige zwei Drucker, „der Dritte ist schon unterwegs“. Was er bisher am meisten gedruckt hat? Schlüsselanhänger. Davon hat er nach eigener Aussage bereits über 1000 Stück gefertigt. Für Mitschüler und Freunde, aber auch für Firmen aus der Region. Ob mit Namen, Logos oder gar NFC-Chips – Lars hat seine gefragte Schlüsselanhängerproduktion fast schon perfektioniert.

Zu seinem „Sortiment“ gehört aber noch weitaus mehr. „Lars ist sehr lösungsorientiert unterwegs“, sagt Schulleiterin Antje Hentrich. Und so druckt er immer das, was er gerade braucht, um Gegenstände zu verbessern oder deren Nutzung zu vereinfachen. Auch für die Schule hat er bereits Produkte hergestellt, etwa Untersetzer mit dem Schullogo und Dekoration für den Weihnachtsmarkt. Neuerdings arbeite er auf Wunsch des Fördervereins an Verzehrbons für den jährlichen Schulentlassball. „Da gab es bis jetzt nur wenig nachhaltige Papierbons“, erklärt die Rektorin. Im Sinne der Umweltfreundlichkeit sei Lars nun mit der Produktion wiederverwertbarer Chips betraut. Lars merkt an, dass es neben der Nachhaltigkeit auch wichtig sei, dass die Bons nicht replizierbar sind. Dafür habe er gesorgt, indem er ein besonderes Firmament nutze, welches in dieser Farbe fast unmöglich nachzubestellen sei, erzählt der 15-Jährige stolz.

Dass er sich solcher Herausforderungen bewusst ist und nach effektiven Lösungen sucht, zeigt, wie ernst dem Schüler sein Projekt ist und mit welcher Leidenschaft er hinter dem 3D-Druck steht. Dabei stellte Lars auch schnell fest: „Das hat einen Mehrwert.“ Er weiß, dass viele Firmen mittlerweile mit solchen Geräten arbeiten und es vor dem Hintergrund der Berufsbildung auch für seine Mitschüler wichtig wäre, zu lernen, wie man damit umgeht. Vom Produktdesign über die Arbeit mit der Software bis hin zur Kenntnis über Technik und Mechanik: „Das schneidet viele Berufe an und gibt einen Einblick“, ist sich Lars sicher. Und so fasste er den Entschluss, sich dafür einzusetzen, dass der 3D-Druck im Unterricht etabliert werden sollte.

i Nachdem die Rittal Foundation sein Projekt mit 3000 Euro förderte, fräste Lars eine kleine Dankeschön-Platte. Auch, um zu zeigen, welche Möglichkeiten der Drucker für die Arbeit mit Holz bietet. Um das Schild aufstellen zu können, druckt der 15-Jährige kurzerhand auch noch zwei passende Halter aus Kunststoff. Kim Fauss

Hentrich erinnert sich, dass Lars mit seinem Vorschlag ganz von selbst auf das Schulleitungsteam zukam. Dabei stieß er auf offene Ohren und bekam wenig später die Chance, seine Idee vor allen Lehrern in einer Gesamtkonferenz vorzustellen. „Und dann hat es Lars geschafft, in seinem jungen Alter vor dem ganzen Kollegium einen Vortrag zu halten. Mit Powerpoint, mit Beispielen, mit Vor- und Nachteilen, mit Schutzkonzept“, erzählt Hentrich, die von der Leistung ihres Schülers noch immer beeindruckt ist. So, wie auch Konrektor Andreas Garth. Er ergänzt begeistert: „Man merkt, wie er im Thema drin ist – das war ein Fachvortrag. Das war nicht nur auf Augenhöhe, sondern er war den Kollegen mit seinem Wissen weit voraus.“ Mit der Präsentation überzeugte er das Kollegium und später auch die Rittal Foundation, welcher er mit seinem Fachwissen und seinem selbstbewussten Auftreten ebenso zum Staunen brachte, erzählt Garth. Mit 3000 Euro unterstützte die Stiftung das Projekt, wodurch die Anschaffung des Geräts überhaupt erst möglich wurde.

Der neue 3D-Drucker kam seither bereits in einer eigens dafür geschaffenen AG zum Einsatz und soll ab dem kommenden Schuljahr auch fest in den Lehrplan verschiedener schuleigener Wahlpflichtfächer miteinfließen, wie die Rektorin mitteilt. „Wissenschaft im Klassenzimmer, Technik und Naturwissenschaften, Kommunikation und Medien“, zählt Hentrich als Beispiele für die vielfältige Anwendung des Geräts auf. Da mit dem Drucker auch gefräst werden kann, soll er außerdem im sogenannten Tun-Unterricht genutzt werden, bei dem die Schüler unter anderem mit Holz arbeiten. „Das motiviert uns auch, weil es einfach mal was Neues ist und aus der Jugend kommt und nicht immer umgedreht“, fügt sie hinzu.

i Schulleiterin Antje Hentrich (links) und Konrektor Andreas Garth (rechts) sind froh, einen so engagierten Schüler wie Lars Ripl zu haben, der in das 3D-Drucker-Projekt viel Mühe und Leidenschaft gesteckt hat. Kim Fauss

Das Engagement des Schülers für sein Herzensthema hört damit noch lange nicht auf. Er hat bereits einen weiteren Vortrag an einer Grundschule gehalten, und das dortige Leitungsteam bei der Anschaffung eines 3D-Druckers beraten. Irgendwann möchte Lars mit seinem 3D-Druck auch gerne ein eigenes Unternehmen gründen, doch erst mal steht eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner an, die er in diesem Jahr beginnen wird. Damit sein Wissen über den 3D-Drucker jedoch nicht verloren geht, wenn er die Schule verlässt, hat sich der 15-Jährige bereits einen Kreis an Schülern gesucht, denen er alles beibringen möchte, um das Projekt nachhaltig fortzuführen. „Vielleicht hat ja irgendjemand auch mal so eine Idee und bemerkt, dass man als Schüler gehört wird und dass, wenn man sich engagiert und eine coole Idee hat, vielleicht sogar vieles möglich ist“, hofft Garth darüber hinaus.