Bundeswehr-Pläne im Westerwald
Rennerod wächst – beim Stegskopf bleibt alles offen
Rückkehr der Bundeswehr oder doch Platz für ein Logistikzentrum? Die Zukunft des Lagers Stegskopf auf dem früheren Truppenübugsp
Rückkehr der Bundeswehr oder doch Platz für ein Logistikzentrum? Die Zukunft des Lagers Stegskopf auf dem früheren Truppenübugsplatz bleibt weiter ungewiss.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Mehr Personal, neue Gebäude: Der Standort Rennerod soll im Zuge der Aufrüstung der Bundeswehr wachsen. Gilt das auch für das benachbarte Lager Stegskopf? Dazu äußert sich das Verteidigungsministerium auf Nachfrage unserer Zeitung. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Bundeswehr will das Saniätsregiment 2 „Westerwald“ am Standort Rennerod personell aufstocken und neue Gebäude errichten. Diese Nachricht dürfte auch rund um das nur gut zehn Kilometer entfernte liegende frühere Lager Stegskopf inmitten des einstigen Truppenübungsplatzes Daaden auf großes Interesse stoßen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBundeswehr

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren