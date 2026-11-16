Verkehrsprojekt im Westerwald Rennerod hofft nach mehr als 30 Jahren auf Ortsumgehung Mariam Nasiripour 16.11.2026, 18:28 Uhr

i Rennerod hat sich im Laufe der Jahre von einem Straßendorf zur kleinen Stadt entwickelt. Die Verkehrsinfrastrukur ist jedoch nur bedingt mitgewachsen. Archiv Röder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen fordern viele Menschen im Raum Rennerod seit Langem eine Umgehungsstraße für den Verlauf der B54. Kommt bald neue Bewegung in diese schier unendliche Geschichte?

Seit mehr als 30 Jahren gibt es in Rennerod Pläne für eine Ortsumgehung, um die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten. Wegen Rennerods geografischer Lage zwischen der A3 und der A45 ist die B54 durch Rennerod besonders vom Schwerlastverkehr belastet. Doch nach vielen Rückschlägen und Verzögerungen scheint jetzt die Wende greifbar, und die Realisierung des Projekts rückt womöglich näher.







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