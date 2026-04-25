Knöllchen und Unmut Rennerod: Ärger um Falschparker auf Behindertenplätzen Sabrina Mewes 25.04.2026, 08:00 Uhr

i Sind behindertenparkplätze (jnrechtmäßig) belegt, erlaubt das trotzdem nicht das parken auf solchen Flächen beim örtlichen Supermarkt, wenn dort nicht eingekauft wird. Sonja Roos

Ein Leser aus der VG Rennerod hat sich bei unserer Zeitung gemeldet, um auf die Situation von Menschen mit Behindertenausweis und einer Genehmigung zum Parken auf Behindertenparkplätzen aufmerksam zu machen.

Supermarktparkplätze sind für viele Menschen leider immer wieder ein Grund zur Aufregung. Ein Thema, das dabei ganz besonders oft aufkommt ist, dass Autofahrer Strafen zahlen sollen, weil sie zu lange oder unberechtigt dort geparkt haben. Jetzt hat sich ein Mann aus der Verbandsgemeinde Rennerod bei unserer Zeitung gemeldet, der auf ein ganz bestimmtes Problem aufmerksam machen möchte: Die Situation von Menschen mit Behindertenausweis und einer ...







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