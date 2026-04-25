Ein Leser aus der VG Rennerod hat sich bei unserer Zeitung gemeldet, um auf die Situation von Menschen mit Behindertenausweis und einer Genehmigung zum Parken auf Behindertenparkplätzen aufmerksam zu machen.
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Supermarktparkplätze sind für viele Menschen leider immer wieder ein Grund zur Aufregung. Ein Thema, das dabei ganz besonders oft aufkommt ist, dass Autofahrer Strafen zahlen sollen, weil sie zu lange oder unberechtigt dort geparkt haben. Jetzt hat sich ein Mann aus der Verbandsgemeinde Rennerod bei unserer Zeitung gemeldet, der auf ein ganz bestimmtes Problem aufmerksam machen möchte: Die Situation von Menschen mit Behindertenausweis und einer ...