Polizeiwagen rasant überholt
Rennen auf A3? Familienvater in Montabaur vor Gericht
Die A3 im Westerwald ist stark befahren. An einigen Stellen gelten Geschwindigkeitsbegrenzungen, die der Angeklagte nicht eingeh
Die A3 im Westerwald ist stark befahren. An einigen Stellen gelten Geschwindigkeitsbegrenzungen, die der Angeklagte nicht eingehalten hat.
Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Ein Mercedes-Fahrer aus Norddeutschland hat im Februar auf der A3 einen zivilen Polizeiwagen rasant überholt. Sein Fahrverhalten von Neuwied bis Diez brachte ihn nun in Montabaur vor Gericht.

Lesezeit 3 Minuten
War die rasante Fahrt eines 38-jährigen Familienvaters auf der A3 im Westerwald ein verbotenes Autorennen oder lediglich eine Ordnungswidrigkeit? Mit dieser Frage muss sich derzeit das Amtsgericht in Montabaur befassen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ist jedenfalls überzeugt, dass der Mann aus Norddeutschland im vergangenen Februar eine Straftat begangen hat, die ihn nun in berufliche Schwierigkeiten bringt.
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