Das Bundeskartellamt hat ja gesagt: Remondis Südwest hat den Geschäftsbereich Abfallwirtschaft der Bellersheim-Gruppe übernommen. Damit baut der Recycling- und Entsorgungsriese seine Position aus. Doch was bedeutet das?
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Die Bellersheim Unternehmensgruppe hat ihren Geschäftsbereich Abfallwirtschaft an die Remondis GmbH und Co. KG, Region Südwest mit Sitz in Mannheim verkauft. Das Bundeskartellamt hat eine entsprechende Freigabe erteilt, wie ein Remondis-Sprecher unserer Zeitung auf Nachfrage bestätigte.