In Welt des Tangos entführt Reminiszenz an Anfänge des Kulturkellers in Montabaur Hans-Peter Metternich 25.09.2025, 13:24 Uhr

i Volker Höh und Birte Bonitz gastierten am Dienstagabend mit „Ein Tango für Gardel“ im wieder einmal mehr voll besetzten historischen Kellergewölbe an der alten Stadtmauer von Montabaur. Hans-Peter Metternich

Mit „Ein Tango für Gardel“ servieren die Veranstalter eine ganz und gar nicht leichte oder gar seichte Kost. Dabei brilliert Gitarrist Volker Höh, Birte Bonitz schilderte in Wort und einigen Gesängen den Weg von Carlos Gardel.

Tiefer Griff in die Seelen der Zuhörer – Gitarrist Volker Höh und Rezitator Martin Seidler bestritten erste Veranstaltung bei „Kultur im Keller“. So titelte die Westerwälder Zeitung am 18. März 2017 und machte damit auf ein Event aufmerksam, das achteinhalb Jahre die Kulturszene in der Region nachhaltig geprägt hat.







