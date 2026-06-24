Besonderes Treffen in Dernbach
Religiöse Persönlichkeiten begegnen sich fiktiv 
In einem fiktiven Zwiegespräch trafen sich am Sonntag im Kloster der Dernbacher Schwestern zwei „ganz starke Persönlichkeiten de
In einem fiktiven Zwiegespräch trafen sich am Sonntag im Kloster der Dernbacher Schwestern zwei „ganz starke Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts“: Katharina Kasper (Schwester Theresia Winkelhöfer) und Ignatius Lötschert (Bruder Michael), der Gründer der Barmherzigen Brüder Montabaur
Hans-Peter Metternich

Katharina Kasper und Ignatius Lötschert haben das religiöse Leben im Westerwald mitgeprägt. Jetzt gab es ein fiktives Aufeinandertreffen dieser beiden Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts in Dernbach.

Lesezeit 2 Minuten
Am Sonntag sind sich im Kloster der Dernbacher Schwestern zwei „ganz starke Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts“ begegnet. So hat die Oberin der Armen Dienstmägde Jesu Christi, Schwester Theresia Winkelhöfer, die Ordensgründerin Katharina Kasper und den Gründer der Barmherzigen Brüder Montabaur, Ignatius Lötschert, genannt.

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