Besonderes Treffen in Dernbach Religiöse Persönlichkeiten begegnen sich fiktiv Hans-Peter Metternich 24.06.2026, 12:00 Uhr

i In einem fiktiven Zwiegespräch trafen sich am Sonntag im Kloster der Dernbacher Schwestern zwei „ganz starke Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts“: Katharina Kasper (Schwester Theresia Winkelhöfer) und Ignatius Lötschert (Bruder Michael), der Gründer der Barmherzigen Brüder Montabaur Hans-Peter Metternich

Katharina Kasper und Ignatius Lötschert haben das religiöse Leben im Westerwald mitgeprägt. Jetzt gab es ein fiktives Aufeinandertreffen dieser beiden Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts in Dernbach.

Am Sonntag sind sich im Kloster der Dernbacher Schwestern zwei „ganz starke Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts“ begegnet. So hat die Oberin der Armen Dienstmägde Jesu Christi, Schwester Theresia Winkelhöfer, die Ordensgründerin Katharina Kasper und den Gründer der Barmherzigen Brüder Montabaur, Ignatius Lötschert, genannt.







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