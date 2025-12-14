Rektor Keller hat die Hochschule in Hachenburg geprägt

Er war Student, Dozent und zuletzt 19 Jahre Rektor der Hochschule der Deutschen Bundesbank auf Schloss Hachenburg: Unter großer Anerkennung seiner Lebensleistung haben ihn Weggefährten jetzt in den Ruhestand verabschiedet.
Lesezeit 3 Minuten
Auf Schloss Hachenburg ist am Freitag eine Ära zu Ende gegangen: Nach 19 Jahren als Rektor der dortigen Hochschule der Deutschen Bundesbank wurde Erich Keller von rund 150 Wegbegleitern feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Dabei machten alle Redner deutlich, welche großen Spuren er als Lehrer, Leiter und Mensch rund um die Bildungseinrichtung – und auch weit darüber hinaus – hinterlässt.