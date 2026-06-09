Robert Maxeiner liest Reiseautor mit Wurzeln im Westerwald stellt Buch vor Hans-Peter Metternich 09.06.2026, 12:00 Uhr

Robert Maxeiner lebt in Frankfurt, ist seiner alten Heimat, dem Westerwald aber weiterhin verbunden. In seinem Leben ist er viel gereist, etwa nach Afrika, Pakistan, Indien und Nepal. Daraus hat er jetzt ein Buch mit Kurzgeschichten herausgebracht.

Robert Maxeiner, Jahrgang 1955, lebt in Frankfurt am Main. Seine Wurzeln liegen im Westerwald, und er hat den Bezug zu seiner Heimat nie verloren. Maxeiner hat sich neben seinem Beruf als Supervisor seit langer Zeit der Schriftstellerei verschrieben.







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