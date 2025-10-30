Gemeinsames Event in Freusburg Reiner Meutsch und ein Klickerverein – wieso das passt 30.10.2025, 13:00 Uhr

i Unternehmer, Weltenbummler und Stiftungsgründer: Reiner Meutsch setzt humanitäre Träume in Realität um. Erst jüngst eröffnete er die 1000. Schule, die über seine Stiftung „Fly & Help“ in einem Entwicklungsland gebaut wurde. picture alliance/dpa/Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP. picture alliance/dpa/Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP.

Erst jüngst eröffnete er die 1000. Schule, die über seine Stiftung „Fly & Help“ in einem Entwicklungsland gebaut wurde. Im nächsten Jahr besucht Reiner Meutsch Freusburg mit seiner Live-Show. Wieso fiel die Wahl ausgerechnet auf die VG Kirchen?

Was haben ein Klickerverein und Reiner Meutsch gemeinsam? Sehr viel. Und das wird im kommenden Jahr so richtig erlebbar werden. In nächsten Herbst, konkret am 29. Oktober im Bürgerhaus Freusburg. Aber von Anfang an: „Ich will dir irgendwie helfen, Reiner.







Artikel teilen

Artikel teilen