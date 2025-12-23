Bedarfsplan Westerwaldkreis Reichen die Plätze in den Kindertagesstätten aus? Markus Müller 23.12.2025, 18:00 Uhr

i In sehr vielen Gemeinden des Westerwaldkreises gibt es Kindertagesstätten. Das "Hummelhaus" in Heilberscheid besuchen auch die Kinder aus Nomborn. Markus Müller

Immer wieder gibt es auch im Westerwaldkreis die Nachricht, dass Kindertagesstätten geschlossen werden müssen. Da taucht dann die Frage auf: Reichen die Kita-Plätze überhaupt aus? Im Jugendhilfeausschuss ging es jetzt um den Bedarf für 2026/2027.

Immerhin 127 Kindertagesstätten gibt es im Westerwaldkreis. Sie werden derzeit von gut 9000 Kindern besucht. Da ist es jedes Jahr eine besondere Herausforderung für die Mitarbeitenden des Kreisjugendamtes, den Kita-Bedarfsplan für das nächste Jahr fortzuschreiben.







