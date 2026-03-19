Polizeivorfälle an Grundschule
Regenbogenschule Westerburg erklärt Vorfälle 
An der Regenbogenschule Westerburg kam es jüngst zu zwei Polizeieinsätzen. Die Schulleitung erklärt, wie es dazu kam und welches
An der Regenbogenschule Westerburg kam es jüngst zu zwei Polizeieinsätzen. Die Schulleitung erklärt, wie es dazu kam und welches Sicherheitskonzept besteht.
Angela Baumeier

Jüngst hat es zwei Polizeieinsätze an der Grundschule Westerburg gegeben. Müssen sich die Eltern um die Sicherheit ihrer kleinen Kinder sorgen, welche die Regenbogenschule besuchen? Wir haben mit der Schulleiterin gesprochen. 

Lesezeit 3 Minuten
Wie steht es um die Sicherheit der Kinder im Schulzentrum Westerburg? Anlass für diese Frage sind zwei Vorfälle an der Grundschule, bei denen die Polizei involviert war. Wir haben mit der Leiterin der Regenbogenschule gesprochen und wollten wissen, was es damit auf sich hat, und welches Sicherheitskonzept die Schule verfolgt.

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