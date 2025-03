In der VG Montabaur ist nun die erste Katzenschutzverordnung im Kreis in Kraft getreten. Vorbildlich! Doch eigentlich ist dies eine Regelung, die bundesweit gelten müsste. Oder zumindest einheitlich auf Landesebene. Doch die Chance wurde vertan.

Auch im Westerwald gibt es viel zu viele verwilderte und unkastrierte Katzen. Sie produzieren fleißig Nachkommen. So geraten Tierheime wegen Überfüllung immer mehr an ihre Grenzen und müssen Aufnahmestopps aussprechen. Im September 2024 hat das Land eine große Chance vertan. Die Ampelregierung in Mainz lehnte den Antrag der Freien Wähler auf eine landesweite Katzenschutzverordnung ab. „Zu viel Regulierung“, war das Argument. Und bei der Sitzung wurde das Thema durch Miauen und Gelächter ins Lächerliche gezogen. Das ist eine Schande. Ich stimme dem Deutschen Tierschutzbund zu, der sich erschüttert zeigte über das respektlose Verhalten einiger Abgeordneter. Nicht nur, dass das große Leid der Straßenkatzen ignoriert wurde. Dies war auch ein Affront gegenüber den Tierschutzvereinen. Für mich ist klar: Wer sich ein Haustier anschafft, übernimmt Verantwortung für dessen Wohlergehen und Gesundheit – bis zum Lebensende. Wer das nicht will, soll sich ein Stofftier kaufen.