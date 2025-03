Darum gibt es im Westerwald keine stationären Blitzer

In Hessen stehen sie an nahezu jeder Ortsdurchfahrt, in Rheinland-Pfalz gibt es sie fast ausschließlich in größeren Städten: Stationäre Blitzer sucht man im Westerwald vergeblich. Sicher vor Bußgeldern sind Autofahrer trotzdem nicht.