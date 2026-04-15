Baumängel oder falsches Heizen
Rechtsstreit um Schimmelpilz in Montabaurer Mietwohnung
Der aktuelle Fall hat sich in der Peterstorstraße in Montabaur zugetragen.
Der aktuelle Fall hat sich in der Peterstorstraße in Montabaur zugetragen.
Thorsten Ferdinand

Wenn es in einer Mietwohnung schimmelt, stellt sich meist die Frage: Bauliche Mängel oder Fehler beim Heizen und Lüften? Ein besonders drastischer Fall in Montabaur beschäftigt nun die Justiz. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Fotos einer Mietwohnung in der Montabaurer Peterstorstraße sind schockierend. Wände, Decken und Fliesen sind übersät mit schwarzem Schimmel. Der meist durch Feuchtigkeit verursachte Pilz bedeckt sogar Lichtschalter und Heizkörper. Nun streiten die Mieterin und der Vermieter darüber, was dieses Problem verursacht hat.

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