Aus finanziellen Gründen Realschule Nentershausen muss weiter auf Mensa warten Thorsten Ferdinand 01.02.2026, 18:00 Uhr

i Die Realschule plus Nentershausen muss weiter auf eine Mensa warten. Thorsten Ferdinand

Mittagessen unter beengten Verhältnissen und Zeitdruck – das kennen die Ganztagsschüler der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus aus Nentershausen, die sich eine Mensa mit den Grundschülern teilen. Auf Besserung müssen sie noch eine Weile warten.

Die Realschule plus in Nentershausen muss noch mindestens ein weiteres Jahr auf den Bau einer eigenen Mensa warten. Das hat der Verbandsgemeinderat in Montabaur im Dezember beschlossen, um kurzfristig Geld im Haushaltsplan einzusparen. Das Projekt sei aber nur verschoben und nicht aufgehoben, versicherte Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich in diesem Zusammenhang.







Artikel teilen

Artikel teilen