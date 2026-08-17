Durch die Waldbrände in Belgien und Nordrhein-Westfalen kommt es auch im Westerwald zu Rauchgeruch. Die Menschen werden nun gebeten, nur bei sichtbarem Feuer oder Rauchsäulen den Notruf zu wählen.
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Es riecht nach Rauch und die Sicht ist getrübt – diese Situation sorgt seit Montagmorgen wiederholt für Notrufe im Westerwald. Die Ursache liegt allerdings mehr als 100 Kilometer entfernt im Westen. Im deutsch-belgischen Grenzgebiet im Hohen Venn hat ein großer Waldbrand seit Freitag bereits mehr als 3000 Hektar Vegetation vernichtet, und der Rauch zieht inzwischen sogar bis in den Westerwald.