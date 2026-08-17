Schon etliche Notrufe Rauchgeruch im Westerwald durch Waldbrand in Belgien Thorsten Ferdinand 17.08.2026, 16:28 Uhr

i Der Rauch der anhaltenden Waldbrände im Grenzgebiet zu Belgien wird inzwischen bis nach Rheinland-Pfalz geweht. Christoph Reichwein/dpa

Durch die Waldbrände in Belgien und Nordrhein-Westfalen kommt es auch im Westerwald zu Rauchgeruch. Die Menschen werden nun gebeten, nur bei sichtbarem Feuer oder Rauchsäulen den Notruf zu wählen.

Es riecht nach Rauch und die Sicht ist getrübt – diese Situation sorgt seit Montagmorgen wiederholt für Notrufe im Westerwald. Die Ursache liegt allerdings mehr als 100 Kilometer entfernt im Westen. Im deutsch-belgischen Grenzgebiet im Hohen Venn hat ein großer Waldbrand seit Freitag bereits mehr als 3000 Hektar Vegetation vernichtet, und der Rauch zieht inzwischen sogar bis in den Westerwald.







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