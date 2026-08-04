Nächtlicher Überfall an der Raststätte Limburg: Ein maskierter Täter bedrohte einen Mitarbeiter und flüchtete mit Beute. Die Kripo Limburg bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.

In der Nacht auf Dienstag (4. August) ist die Tank- und Raststätte Limburg Ost an der A3 überfallen worden. Ein Mitarbeiter wurde bedroht, wie die Limburger Polizei mitteilt.

Gegen 2.05 Uhr betrat der bislang unbekannte Täter den Verkaufsraum der Tankstelle. Dort forderte er den Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers auf, Bargeld und Zigaretten herauszugeben. Anschließend flüchtete er mit dem erbeuteten Bargeld und den Zigaretten.

Der Täter wurde als etwa 1,70 bis 1,75 Zentimeter groß beschrieben. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und mit einer Sturmhaube maskiert. Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter Telefon 06431/91400 entgegen.