Für mehr Klarheit bei der Erhebung von Wasser -und Abwassergebühren soll ein einstimmiger Beschluss des Verbandsgemeinderats Rennerod sorgen: Er hat sich in seiner jüngsten Sitzung für eine klarere und schärfere Formulierung der Satzung entschieden. In der alten Formulierung war nur von Änderungs- und Unterhaltungsmaßnahmen die Rede. Diese Formulierung habe viel Spielraum für Interpretationen gelassen und zu Diskussionen mit den Bürgerinnen und Bürgern geführt, führt Bürgermeister Gerrit Müller aus. In der neuen Satzung ist nun klar formuliert, dass bei Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie Maßnahmen der Betriebssicherheit der Anschlussnehmer beziehungsweise der Grundstückseigentümer für die Kosten aufkommen muss.

Einstimmigkeit herrschte auch bei der Änderung des Flächennutzungsplans „Im Burgfeld“ in der Gemarkung Mittelhofen. Dort soll auf zwei Grundstücken das neue Feuerwehrgerätehaus der Verbandsgemeinde (VG) Rennerod entstehen. Die Änderung wurde notwendig, da die Fläche bislang als Wohnbaufläche ausgewiesen war. Das aktuelle Gerätehaus sei zu klein und eine Erweiterung aufgrund der Nähe des Gebäudes zum Bachlauf nicht möglich, erklärte Gerrit Müller im Gespräch mit unserer Zeitung. Das neue Grundstück läge verkehrsgünstig und habe die richtige Größe. Allerdings werde in den nächsten zwei bis drei Jahren nichts passieren. So lange dauere die Aufstellung eines Bebauungsplans. Außerdem müssen zunächst die beiden Projekte Feuerwehrgerätehaus in Liebenscheid und Seck fertiggestellt werden. Beide Gerätehäuser erhalten einen Anbau. Erst im Anschluss werde die VG mit der Bedarfsermittlung beginnen. Welche Kosten auf sie zukommen, sei noch nicht absehbar, so Müller weiter. Sie würden sich im Laufe des Verfahrens ergeben. Hinzu kämen Landeszuschüsse, deren Höhe allerdings auch noch nicht feststehen, da sich die Förderrichtlinien des Landes geändert hätten. Auf die Frage, was mit dem alten Gerätehaus passieren wird, antwortete der VG-Bürgermeister, dass das Gebäude vielleicht von der Ortsgemeinde übernommen wird.

Fördergebiet wird erweitert

Einstimmig beschlossen wurde auch die Erweiterung des Fördergebiets im Förderprogramm „Lebendiger Ortskern“ in Elsoff-Mittelhofen um drei Flurstücke. Auf dem Flurstück 468 steht ein altes Gebäude, und die beiden Flurstücke 469 und 470 sind unbebaut. Mit diesem Förderprogramm möchte die VG Anreize schaffen, um die Ortskerne zu erhalten und wieder zu beleben. Zudem soll dort wieder mehr Wohnraum entstehen. Das Förderprogramm laufe bereits erfolgreich seit fast 20 Jahren, so Bürgermeister Gerrit Müller.

Zudem ist die Änderung des Flächennutzungsplans „Auf dem Niegel“ in der Gemarkung Nister-Möhrendorf genehmigt. Das hat der Verbandsgemeinderat Rennerod in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Nun ist der Weg frei für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage durch einen privaten Investor.