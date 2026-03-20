Auto wochenlang abgestellt Rastparkplatz L281: Das sagen Polizei und Ordnungsamt Annika Stock 20.03.2026, 15:00 Uhr

i Scheinbar wochenlang unbewegt stand dieses Fahrzeug am Rastparkplatz an der L 281 bei Hachenburg. Doch was sagen Ordnungsamt und Polizei zur Rechtslage? Annika Stock

Nachdem wir über ein abgestelltes Fahrzeug am Rastparkplatz an der L281 unweit der Straßenmeisterei Hachenburg berichtet haben, ist das Auto nun verschwunden. Wir haben bei Ordnungsamt und Polizei nachgefragt, wie die Rechtslage bei Dauerparkern ist.

Ein scheinbar tagelang abgestelltes und unbewegtes Auto auf dem Rastparkplatz an der L281 bei Hachenburg sorgte für Aufsehen und Spekulationen: Nun ist das Fahrzeug verschwunden. Da unsere Zeitung gerne die Frage um die Rechtmäßigkeit und die rechtlichen Bestimmungen klären wollte, fragten wir dazu bei Polizei und beim Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Hachenburg an.







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