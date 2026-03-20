Nachdem wir über ein abgestelltes Fahrzeug am Rastparkplatz an der L281 unweit der Straßenmeisterei Hachenburg berichtet haben, ist das Auto nun verschwunden. Wir haben bei Ordnungsamt und Polizei nachgefragt, wie die Rechtslage bei Dauerparkern ist.
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Ein scheinbar tagelang abgestelltes und unbewegtes Auto auf dem Rastparkplatz an der L281 bei Hachenburg sorgte für Aufsehen und Spekulationen: Nun ist das Fahrzeug verschwunden. Da unsere Zeitung gerne die Frage um die Rechtmäßigkeit und die rechtlichen Bestimmungen klären wollte, fragten wir dazu bei Polizei und beim Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Hachenburg an.