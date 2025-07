Für sein neustes Konzept „Rastal Living Brands“ hat das Unternehmen Rastal nun eine weitere bedeutende Auszeichnung erhalten – den German Innovation Award 2025.

Der Glashersteller und -designer aus Höhr-Grenzhausen hat eine neue, patentreife Technologie entwickelt, bei der die Sprudelperlen von Getränken wie Sekt, Champagner oder Bier genau am Logo auf dem Glas hervorgehen. Das Patent für diese innovative Idee haben sie natürlich bereits angemeldet. Ist beispielsweise ein Sternchen oder eine Krone als Design auf dem Glas zu sehen, steigen die Bläschen genau an dieser Stelle auf und ziehen so die Aufmerksamkeit gezielt auf das Symbol. Aber wie funktioniert die moderne Technik eigentlich?

i Die Sprudelperlen des Kessler-Sekts gehen genau am eingravierten Symbol hervor. Janek Friedrich, RASTAL GmbH & Co. KG

Das Unternehmen hat uns erklärt, dass mithilfe eines Lasers sogenannte Moussierpunkte an der Innenseite des Glases eingearbeitet werden. So wird gezielt die Innenfläche des Logos minimal angeraut – mit großer Wirkung: Die Kohlensäure sammelt sich an dieser Stelle und das Prickeln entsteht genau dort, wo es soll und setzt so das Logo elegant in Szene. Die Kombination aus Funktion, Design und Inszenierung hebt sich damit von bisheriger Glasgestaltung ab und hat wohl auch genau dadurch die Aufmerksamkeit für einen Preis geweckt. Für Rastal laufen dafür auch schon die ersten Umsetzungsprojekte in Deutschland. Kessler, die älteste Sektmarke in Deutschland, hat sich von der Technologie schon überzeugen lassen und arbeitet mit ihnen zusammen.

Mit seiner neusten Auszeichnung für „Rastal Living Brands“ sichert sich der Glasveredelungsbetrieb bereits den zweiten Innovationspreis – und blickt insgesamt auf über 210 Ehrungen seit 1974 zurück. Auf die neueste Auszeichnung sind sie aber besonders stolz, erklärt Pressesprecherin Sabine Reichel-Fröhlich. Denn diese stehe nicht nur für eine ästhetisch ansprechende Gestaltung von Gläsern, sondern sie verkörpere eine zukunftsorientierte, technologische und marktrelevante Wirkung.

i Das Familienunternehmen Rastal kommt ursprünglich aus dem Westerwald und hat seinen Sitz in Höhr-Grenzhausen. Janek Friedrich, RASTAL GmbH & Co. KG

So könne man zeigen, dass man nicht nur gestalten, sondern auch echte Innovationen mit einem nachhaltigen Mehrwert schaffe, erklärt Reichel-Fröhlich. Das unterstreicht auch der Geschäftsführende Gesellschafter von Rastal, Maximilian Sahm aus: „Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für unser gesamtes Team. Sie bestätigt unseren Anspruch, Technologie und Markenerlebnis konsequent weiterzudenken – und motiviert uns, auch künftig als Impulsgeber in der Glas- und Getränkeindustrie zu wirken.“

Den bedeutenden Award hat Rastal vom Rat für Formgebung erhalten – einer führenden Institution Deutschlands, wenn es um die Förderung von Design, Markenentwicklung und vor allem Innovation geht. Seit seiner Gründung im Jahr 1953 dient dieser als ein Netzwerk für kreativen und impulsgebenden Austausch für mehr als 330 Unternehmen. Die Bedeutung des Rats reicht dabei aber weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, denn er ist bereits zu einer Stiftung mit internationaler Bedeutung geworden, die Mitglieder aus Wirtschaft, Design, Verbänden und Institutionen verbindet.

Rastal hat sich zu einem internationalen Player entwickelt

Doch nicht nur die Bedeutung des Rats für Formgebung überschreitet die Grenzen Deutschlands – auch Rastal selbst ist international kein Unbekannter mehr. Denn mit 36 weltweiten Vertretungen und zahlreichen Kooperationspartnern hat sich die Firma aus dem Westerwald zu einem echten internationalen Spieler entwickelt. Das 1919 gegründete Familienunternehmen blickt dabei auf über ein Jahrhundert zurück und vereint Tradition und Moderne. Von anfänglicher traditioneller Handwerkskunst, haben sie sich mit moderner Fertigung, langjähriger Produktionserfahrung und innovativen Designen sogar zu einem Branchenvorreiter entwickelt.