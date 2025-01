Anbau und Brandschutz Ransbach-Baumbach: 4 Millionen Euro für Schulen 30.01.2025, 15:00 Uhr

i Auf der Grünfläche, auf die man von der derzeitigen Mensa aus blickt, entsteht der rund 600 Quadratmeter große Anbau an der Astrid-Lindgren-Grundschule. Die Pläne studieren (von links) Stefan Schmitz, Fachbereichsleiter Bürgerdienste, Schulleiter Sebastian Hilger, Gebäudemanager Christoph Zöller sowie Klimamanager und Brandschutzbeauftragter Patrick Lembgen. Camilla Härtewig

Die VG Ransbach-Baumbach investiert kräftig in die zwei Schulen in der Töpferstadt. 4 Millionen Euro sind im Haushalt 2025 für die Astrid-Lindgren-Grundschule und die Erich-Kästner-Realschule plus vorgesehen. Und das sind die geplanten Maßnahmen.

Der Startschuss für zwei Großprojekte an den Schulen in der Töpferstadt fällt bald. Die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach investiert dafür in diesem Jahr 4 Millionen Euro.So schnell wie möglich soll es an der Astrid-Lindgren-Grundschule mit dem rund 600 Quadratmeter großen zweistöckigen Anbau losgehen.

