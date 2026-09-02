Ansteckend für Hunde
Räudiger Fuchs streift durch Leuteroder Garten
Einen Fuchs mit wahrscheinlich schwerem Räudebefall hat ein Anwohner in Leuterod im August fotografiert. Je nach Schwere der Erk
Einen Fuchs mit wahrscheinlich schwerem Räudebefall hat ein Anwohner in Leuterod im August fotografiert. Je nach Schwere der Erkrankung solle das Tier möglichst rasch von seinem Leiden erlöst werden, teilt das Veterinäramt des Kreises mit.
Wisam Sulaimann

Ein Anwohner fotografiert auf seinem Grundstück ein abgemagertes, fast kahles Tier. Das Veterinäramt warnt davor, kranke oder tote Wildtiere anzufassen. Hunde können sich mit Räude anstecken und müssen dann mit gegen Parasitenbefall behandelt werden.

Lesezeit 2 Minuten
Die Bilder schockieren – sie wirken wie aus einem dürregeplagten Steppengebiet. Doch das abgemagerte, gefleckte Tier ist keine Hyäne: Es ist ein offensichtlich schwer kranker Fuchs, der auf der Suche nach Nahrung durch einen Leuteroder Garten streift.
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