Verbindung Holler-Montabaur Radweginitiative: Nach acht Jahren keine Energie mehr Katrin Maue-Klaeser 08.09.2026, 18:00 Uhr

i Schon vor Jahren, während der Corona-Pandemie, entstand dieses Foto, das die Forderung und die Entrüstung der Bürgerinitiative für einen Alltagsradweg zwischen Holler und Montabaur auf den Punkt bringt. Initiative Radweg Buchfinkenland-Montabaur Jetzt! (Archiv). Initiative Radweg Buchfinkenland-Montabaur Jetzt!

Streicht die Radweginitiative frustriert die Segel? Der langjährige Einsatz für eine Alltagsverbindung zwischen Holler und Montabaur hat die Aktivisten aufgerieben – und immer noch ist unklar, wann und wie es mit dem Projekt vorangeht.

„Es fehlt der politische Wille in allen Instanzen – auch beim Kreis und der Verbandsgemeinde.“ So fasst Norbert Busch, einer der Sprecher der Bürgerinitiative „Radweg Buchfinkenland-Montabaur Jetzt!“, die Wahrnehmung der Initiative zusammen. Die Folge: „Die Radweginitiative existiert faktisch nicht mehr.







Artikel teilen

Artikel teilen