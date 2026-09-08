Streicht die Radweginitiative frustriert die Segel? Der langjährige Einsatz für eine Alltagsverbindung zwischen Holler und Montabaur hat die Aktivisten aufgerieben – und immer noch ist unklar, wann und wie es mit dem Projekt vorangeht.
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„Es fehlt der politische Wille in allen Instanzen – auch beim Kreis und der Verbandsgemeinde.“ So fasst Norbert Busch, einer der Sprecher der Bürgerinitiative „Radweg Buchfinkenland-Montabaur Jetzt!“, die Wahrnehmung der Initiative zusammen. Die Folge: „Die Radweginitiative existiert faktisch nicht mehr.