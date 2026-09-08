Verbindung Holler-Montabaur
Radweginitiative: Nach acht Jahren keine Energie mehr
Schon vor Jahren, während der Corona-Pandemie, entstand dieses Foto, das die Forderung und die Entrüstung der Bürgerinitiative f
Schon vor Jahren, während der Corona-Pandemie, entstand dieses Foto, das die Forderung und die Entrüstung der Bürgerinitiative für einen Alltagsradweg zwischen Holler und Montabaur auf den Punkt bringt.
Initiative Radweg Buchfinkenland-Montabaur Jetzt! (Archiv). Initiative Radweg Buchfinkenland-Montabaur Jetzt!

Streicht die Radweginitiative frustriert die Segel? Der langjährige Einsatz für eine Alltagsverbindung zwischen Holler und Montabaur hat die Aktivisten aufgerieben – und immer noch ist unklar, wann und wie es mit dem Projekt vorangeht.

Lesezeit 2 Minuten
„Es fehlt der politische Wille in allen Instanzen – auch beim Kreis und der Verbandsgemeinde.“ So fasst Norbert Busch, einer der Sprecher der Bürgerinitiative „Radweg Buchfinkenland-Montabaur Jetzt!“, die Wahrnehmung der Initiative zusammen. Die Folge: „Die Radweginitiative existiert faktisch nicht mehr.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren