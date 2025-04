Radeln für den guten Zweck: Die Idee an sich ist nicht neu, doch Andreas Schmidt aus Eichelhardt, der schon seit Jahren ehrenamtlich das Kinderhaus Pumuckl in Hattert unterstützt, hat nun ganz allein eine Spendentour auf die Beine gestellt.

Im November berichteten wir das erste Mal über Andreas Schmidt aus Eichelhardt und seine Idee, eine Benefizradtour für das Kinderhaus Pumuckl in Hattert zu veranstalten. Nun haben wir bei ihm nachgehört, wie es bislang läuft. „Mehr als gut“, sagt er zufrieden im Gespräch mit unserer Zeitung. 138 Anmeldungen gibt es bereits. „Ich denke, dass ich bei 150 die Reißleine ziehen muss“, ergänzt er. Die Resonanz auf seine Idee sei von Anfang an sehr positiv gewesen. Zur Erinnerung: Schmidt, der ohnehin gerne hilft, vor allem den Schwächsten, war auf das Kinderhaus Pumuckl aufmerksam geworden, als der Seniorchef der Schumacher Group, wo Schmidt seit 16 Jahren für das Facility Management zuständig ist, sich zu seinem 60. Geburtstag statt Geschenken Spenden für die Einrichtung wünschte.

i Die Firma MSA aus Eichelhardt wurde durch unseren Artikel auf die Tour aufmerksam und unterstützt Andreas Schmidt mit einer Geldspende. Das Foto entstand bei der Scheckübergabe. Andreas Schmidt

Mit Pfandsammelaktionen unterstützte Schmidt im Anschluss das Kinderhaus, doch er wollte den Bewohnern gerne noch auf andere Art helfen. So kam ihm die Idee, angelehnt an die Vortour der Hoffnung, eine Fahrradtour zu organisieren. Und mit dieser Idee habe er überall offene Türen eingerannt, so Schmidt. „Es helfen so viele mit ganz unterschiedlichen Angeboten. Zum Beispiel stellt uns die Firma M Eventservice kostenfrei einen Toilettenwagen in Hattert auf. Das Backhaus Hehl aus Müschenbach spendet Brötchen und Brot, die Metzgerei Schmidt aus Daaden, die Fleischerei Krieger aus Bitzen, Musall Agrar GbR und Ulli Müller aus Hattert sorgen mit weiteren Sachspenden für das leibliche Wohl. Die Firma TRIT Solutions aus Köln hat uns die Homepage kostenfrei gemacht, eine Bank sponsert die T-Shirts, und die Firma Wäller Sport aus Altenkirchen wird uns bei der Tour mit einem Auto begleiten, um schnelle Hilfe bei einer Panne zu geben“, zählt er auf.

Aber auch weitere Unterstützung wurde ihm zugesagt. „Wir bekommen zum Beispiel die Grillhütte in Schmitdhahn für einen Zwischenstopp zur Verfügung gestellt. Und die Gemeinde Eichelhardt wird uns kostenfrei das Bürgerhaus zur Verfügung stellen. Andere helfen mit Geldspenden, wie die Firma Rübsamen Metalldrückerei Umformtechnik aus Bad Marienberg, Solar Conze und Elektro Conze aus Roth, die Firma bridge builder aus Landau, Werit aus Altenkirchen, Habakuk aus Hachenburg, MSA Eichelhardt und auch Privatpersonen, die eine Spende direkt an das Kinderhaus Pumuckl tätigen“, zählt er auf.

Geld für spezielle Schaukel und Renovierungen gedacht

So viel Rückhalt und auch Begeisterung für seine Idee, das hätte Schmidt nicht erwartet. „Vor allem der Artikel in der Rhein-Zeitung hat viel Aufmerksamkeit erreicht. Dafür bin ich sehr dankbar“, freut er sich. Alle Kosten sind damit natürlich nicht gedeckt. „Ich werde auch mit meinem eigenen Geld einen Teil abdecken“, sagt Schmidt. Dabei hat er vor Augen, wie sehr die Kinder sich am Ende freuen werden. „Mit dem Geld soll eine neue Schaukel, die speziell für die Kinder ist, angeschafft werden. Aber es sollen auch noch Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, und wir hoffen, mit dem eingenommenen Geld einen Teil davon zu unterstützen.“

Losgehen wird es am Sonntag, 29. Juni, um 10 Uhr in Eichelhardt am Bürgerhaus. Dann radeln die Teilnehmer etwa 20 Kilometer bis zu einem Stopp in Schmidthahn, wo ein Kühlwagen mit Getränken wartet und die Grillhütte geöffnet ist für die Nutzung der sanitären Anlagen. Von da aus geht es über 15 Kilometer nach Hattert auf den Sophienplatz, der unmittelbar an das Haus Pumuckl grenzt. Dort gibt es kostenlos Suppe und Brötchen für die Teilnehmer.

Route führt zum Teil querfeldein

Nach einer Pause fährt das Feld dann in Etappe drei (wieder 15 Kilometer) zurück nach Eichelhardt, wo am Ziel im Bürgerhaus gemütlich bei Getränken und Grillgut der Tag ausgeläutet werden soll. Teilnehmen kann man sowohl mit einem E-Bike als auch mit einem normalen Rad, nur von Rennrädern rät Schmidt ab, weil die Strecke zum Teil querfeldein geht. 25 Euro wird das Startgeld betragen. „Das geht eins zu eins ans Kinderhaus, es darf natürlich auch gerne mehr gezahlt werden“, sagt er.

Anmelden kann man sich derzeit noch auf der Homepage: https://www.pumuckl-and-friends.de 

Das Kinderhaus Pumuckl

Das Haus Pumuckl befindet sich in Hattert in einem behindertengerecht umgebauten Bauernhaus. Schwerpunktmäßig wird sich hier in liebevoller Weise um beeinträchtigte Jugendliche und junge Erwachsene gekümmert, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihren Herkunftsfamilien leben können. In der einladenden Umgebung vom Haus Pumuckl leben die Bewohner in einer familiären Gemeinschaft, unterstützt von festen Bezugspersonen. sr