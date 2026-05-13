Ein Tal ohne Autos – und voller Leben: Am 21. Juni gehört das Sayntal ganz den Radlern, Skatern und Wanderern. Zwischen Selters und Bendorf-Sayn warten Genuss, Musik und Mitmachaktionen. Neue Fahrbahnsperren sorgen dabei für mehr Sicherheit.
Lesezeit 3 Minuten
Einmal im Jahr wird das landschaftlich reizvolle Sayntal zwischen Selters und Bendorf-Sayn autofrei. Am Sonntag, 21. Juni, ist es wieder so weit. Von 10 bis 18 Uhr haben bei Jedem sayn Tal Radfahrer, Inlineskater und Wanderer das Sagen auf der erlebnisreichen Strecke.