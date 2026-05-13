Autofreie Strecke am 21. Juni Radeln und genießen ist bei Jedem sayn Tal Programm Camilla Härtewig 13.05.2026, 13:00 Uhr

i Vereinte Anstrengung für eine gelungene autofreie Veranstaltung: Die Vorfreude auf die 31. Auflage von Jedem sayn Tal ist bei der Vorstellung des Programms in Selters bei allen Beteilligten groß. Camilla Härtewig

Ein Tal ohne Autos – und voller Leben: Am 21. Juni gehört das Sayntal ganz den Radlern, Skatern und Wanderern. Zwischen Selters und Bendorf-Sayn warten Genuss, Musik und Mitmachaktionen. Neue Fahrbahnsperren sorgen dabei für mehr Sicherheit.

Einmal im Jahr wird das landschaftlich reizvolle Sayntal zwischen Selters und Bendorf-Sayn autofrei. Am Sonntag, 21. Juni, ist es wieder so weit. Von 10 bis 18 Uhr haben bei Jedem sayn Tal Radfahrer, Inlineskater und Wanderer das Sagen auf der erlebnisreichen Strecke.







Artikel teilen

Artikel teilen