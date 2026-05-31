Mit einer klaren Mehrheit hatten sich die Einwohner gegen einen Windpark „Drei Eichen“ ausgesprochen – ebenso deutlich votierte der Gemeinderat nun dafür. Zwei Mitglieder des Gremiums legten aus Protest dagegen ihr Mandat nieder.
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So lange – und kontrovers – über die Windkraftpläne im Waldgebiet „Drei Eichen“ schon diskutiert wird, so schnell war die Entscheidung im Quirnbacher Gemeinderat gefallen. Auf der Tagesordnung stand die Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung eines Bebauungsplans „Sondergebiet Windenergie“ – beraten wurde in dem Gremium an diesem Abend nicht mehr.