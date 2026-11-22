Flautosphaere in St. Peter Querflöten bieten in Montabaur verblüffende Klänge Hans-Peter Metternich 22.11.2026, 19:00 Uhr

i Karoline Schaeferdiek, die an den tiefen Flöten zu finden ist, hat das Ensemble Flautosphaere im Jahr 2018 gegründet. Hans-Peter Metternich

Neun Flöten, unvergleichlicher Klang: Das Ensemble Flautosphaere entführte St. Peter auf eine musikalische Reise von Bach bis Mancini. Überraschende Klangfarben und verblüffende Virtuosität begeisterten das Publikum.

Die Reihe „Die Musik an St. Peter“ Montabaur wartete am Samstagabend mit einem ganz besonderen klingenden Kleinod auf. Zu Gast war das Ensemble Flautosphaere. Als einziges Querflötenorchester dieser Art in Rheinland-Pfalz nimmt die Gruppe eine Ausnahmestellung in der regionalen Musiklandschaft und darüber hinaus ein.







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