Akku im Wertstoff Auslöser? Qualm und Feuer bei Bodener Recyclingfirma Bellersheim Katrin Maue-Klaeser 07.09.2026, 19:30 Uhr

i Beim Recyclingunternehmen Bellersheim hat es gebrannt. Im Vordergrund ist ein angekokelter Ballen zusammengepresster Weißblechdosen zu sehen, im Hintergrund der Löschangriff von der Drehleiter aus. Katrin Maue-Klaeser

Hat ein falsch entsorgter Akku den Brand von vielen Tonnen Wertstoffen ausgelöst? 67 Feuerwehrleute waren am Montagnachmittag im Einsatz in Boden. Die Anwohner der umliegenden Orte wurden vor dem dichten Qualm gewarnt.

Ein Brand beim Recyclingunternehmen Bellersheim in Boden hat für ein großes Aufgebot an Einsatzkräften gesorgt. Rauchentwicklung auf dem Gelände an der Niederahrer Straße meldeten vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer, sodass gegen 15.40 Uhr die Feuerwehr alarmiert wurde.







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