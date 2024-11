Pumptrack am Erlenhofsee ist jetzt eröffnet

Ransbach-Baumbach.Es ist so weit: Der Pumptrack in Ransbach-Baumbach am Erlenhofsee ist offiziell eröffnet worden. Mindestens die ganzen Herbstferien über können Alt und Jung auf dem Asphaltparcours ihre Runden drehen, versichert Bürgermeister Michael Merz gegenüber der WZ. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen noch die Grünflächen angelegt werden.