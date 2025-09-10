Hat ein aus dem Westerwald stammender Pfarrer ein Kind im Herzogtum Liechtenstein missbraucht? Das Schöffengericht in Montabaur meinte „Ja“ und verurteilte den 50-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe. Nun wird der Fall in Koblenz neu aufgerollt.

Er soll ein damals achtjähriges Mädchen missbraucht haben und wurde dafür in Montabaur zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Nun wird das Verfahren gegen den katholischen Priester aus dem Westerwald neu aufgerollt. Wie das Landgericht Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, haben sowohl der 50-jährige Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft gegen das erstinstanzliche Urteil Berufung eingelegt. Die neue Verhandlung des Falls beginnt am Donnerstag, 4. Dezember, in Koblenz.

Die Straftat soll sich bereits im Jahr 2019 im Fürstentum Liechtenstein zugetragen haben. Zu dieser Zeit war der Westerwälder dort als Gemeindepfarrer tätig. Bei der Verhandlung im März sah es das Schöffengericht in Montabaur als erwiesen an, dass der Priester ein damals achtjähriges Mädchen mit einer Bürste am Oberkörper und im Brustbereich massierte. Dabei soll das Kind im Pfarrhaus auf einem Bett oder Sofa gelegen haben.

Zwei Verhandlungstage in Koblenz angesetzt

Ursprünglich sollte das Verfahren in Liechtenstein stattfinden. Der Priester war dort jedoch nicht zur Verhandlung erschienen. Da er inzwischen wieder im Westerwald lebt, hat die Staatsanwaltschaft Koblenz Anklage erhoben. Der Mann ist seit Bekanntwerden der Vorwürfe nicht mehr als Pfarrer tätig, bestreitet diese aber weiterhin. Sein Rechtsanwalt hatte unmittelbar nach der Verurteilung in Montabaur bereits angekündigt, in Berufung zu gehen.

Hintergrund: Laut Strafprozessordnung können Angeklagte und Staatsanwaltschaft gegen ein Urteil in erster Instanz Berufung einlegen. Dieser Schritt muss laut Landgericht nicht begründet werden. Meist legt auch die Gegenseite Berufung ein, wenn eine Seite dies bereits getan hat. Da zur Verhandlung in Koblenz auch Zeugen geladen sind und das Gericht zwei Verhandlungstage angesetzt hat, ist davon auszugehen, dass erneut eine vollständige Beweisaufnahme durchgeführt wird.

Angeklagter äußert sich auf eigener Homepage

Bei der Verurteilung im März hatte sich das Schöffengericht in Montabaur hauptsächlich auf die Aussagen des inzwischen 13-jährigen Mädchens gestützt. Demnach soll das Kind den Pfarrer nach dem Ministrantenunterricht ins Pfarrhaus der Gemeinde Ruggell begleitet haben, um ein Ministrantenbüchlein abzuholen. Dort kam es laut Anklage zu den sexuellen Übergriffen, von denen das Mädchen anschließend seinen Eltern erzählte. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Gericht hielten die Aussagen des mutmaßlichen Opfers für glaubwürdig.

Der Verteidiger des Pfarrers hatte hingegen ein Glaubwürdigkeitsgutachten gefordert. Der Angeklagte selbst hält an dieser Forderung fest, wie er auf seiner Internetseite erklärt. Er kritisiert außerdem weiterhin die Ermittlungsmethoden in Liechtenstein, wo dem Kind Suggestivfragen gestellt worden seien. Darüber hinaus seien keine DNA-Spuren ausgewertet worden, obwohl die dortige Polizei Kleidungsstücke sichergestellt habe, so der Priester auf seiner Homepage.