Feinstes Bühnenprogramm
Provinztheater brilliert bei Auftritt in Elkenroth

Das Provinztheater Westerwald aus Steinebach a.d.W. war zu einem Gastspiel nach Elkenroth angereist. Dort boten die Darsteller Bühnenkunst vom Feinsten.

Lesezeit 3 Minuten
Das Theaterstück „Der letzte Pinguin“ von Sönke Andresen, gespielt von den Darstellern des Provinztheaters Westerwald unter der Regie von Monika Matting, begeisterte am Wochenende in der Gaststätte „Zum Dorfkrug“ in Elkenroth die Zuschauer. Was die Darsteller auf die Bühne brachten, war wirklich an Komik, aber auch an Spielkunst nicht zu überbieten.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren