Feinstes Bühnenprogramm Provinztheater brilliert bei Auftritt in Elkenroth Gaby Wertebach 03.06.2026, 14:00 Uhr

Das Provinztheater Westerwald aus Steinebach a.d.W. war zu einem Gastspiel nach Elkenroth angereist. Dort boten die Darsteller Bühnenkunst vom Feinsten.

Das Theaterstück „Der letzte Pinguin“ von Sönke Andresen, gespielt von den Darstellern des Provinztheaters Westerwald unter der Regie von Monika Matting, begeisterte am Wochenende in der Gaststätte „Zum Dorfkrug“ in Elkenroth die Zuschauer. Was die Darsteller auf die Bühne brachten, war wirklich an Komik, aber auch an Spielkunst nicht zu überbieten.







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