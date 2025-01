Widerstand in Westerburg Proteste begleiten AfD-Versammlung in Stadthalle 20.01.2025, 17:00 Uhr

i In der Stadthalle Westerburg hat die AfD am 26. Januar eine Wahlkampfveranstaltung. Ein zivilgesellschaftliches Bündnis will vor dem Gebäude dagegen demonstrieren. Angela Baumeier

Am 26. Januar trifft sich die AfD zu einer Wahlkampfveranstaltung in der Westerburger Stadthalle. Ein kirchlich-gesellschaftliches Bündnis will das nicht so einfach hinnehmen – und ruft zum Protest auf.

„Nie wieder! Kein Rechtsextremismus im Westerwald!“ Unter diesem Motto ruft ein breites, zivilgesellschaftliches Bündnis am Sonntag, 26. Januar, ab 13.30 Uhr zu einer Kundgebung in Westerburg auf. Anlass für den Protest: In der Stadthalle hat die AfD am selben Tag eine Wahlkampfveranstaltung.

