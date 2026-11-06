Birkenhof-Brennerei Nistertal Protest gegen einseitige Erhöhung der Alkoholsteuer Markus Müller 06.11.2026, 18:00 Uhr

i Steffi Klöckner, Geschäftsführerin der Birkenhof-Brennerei in Nistertal, sieht in der geplanten Erhöhung der Alkoholsteuer keinen durchdachten Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, sondern einen politischen Eingriff, der den Markt verzerrt. Markus Müller

Die Bundesregierung will die Alkoholsteuer bei Getränken wie etwa Spiritousen ab 2027 um 20 Prozent erhöhen. Die Pläne kommen bei den Brennereien in der Region nicht gut an. Eine Geschäftsführerin aus Nistertal erklärt, was sie daran stört.

Die geplante Anhebung der Alkoholsteuer trifft die Spirituosenbranche weit über den Westerwald hinaus an einem empfindlichen Punkt. Steffi Klöckner, Geschäftsführerin der Birkenhof-Brennerei in Nistertal, sieht darin keinen durchdachten Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, sondern einen politischen Eingriff, der den Markt verzerrt.







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