Gegen Rassismus, für Courage Prominente Paten stehen Hachenburger Schülern zur Seite

i Zusammen mit dem früheren Fußballprofi Cacau und der Ersten Kreisbeigeordneten Gabriele Wieland pflanzte Romeo Walter, Schülersprecher der Realschule plus/Fachoberschule Hachenburger Löwe, zum Auftakt der Aufnahme in das Netzwerk "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" eine Elsbeere als Wertebaum. Röder-Moldenhauer

Immer mehr Schulen bundesweit schließen sich dem Netzwerk „Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“ an – so auch die Realschule plus/Fachoberschule Hachenburger Löwe, die zwei prominente Paten aus der Welt des Sports an ihrer Seite hat.

Die Realschule plus/Fachoberschule Hachenburger Löwe ist neu in das Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen worden. An dem feierlichen Auftakt nahmen auch die beiden Fußballer Cacau und Lisanne Gräwe als Paten der Schule teil.







