Gegen Rassismus, für Courage: Prominente Paten stehen Hachenburger Schülern zur Seite
Immer mehr Schulen bundesweit schließen sich dem Netzwerk „Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“ an – so auch die Realschule plus/Fachoberschule Hachenburger Löwe, die zwei prominente Paten aus der Welt des Sports an ihrer Seite hat.
Die Realschule plus/Fachoberschule Hachenburger Löwe ist neu in das Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen worden. An dem feierlichen Auftakt nahmen auch die beiden Fußballer Cacau und Lisanne Gräwe als Paten der Schule teil.