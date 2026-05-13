Westerwälder Seenplatte
Projektleiterin erklärt Arbeiten am Dreifelder Weiher
Christian Usinger aus Hachenburg war einziger Besucher der ersten Bürgersprechstunde im Freilinger "Projektbüro Westerwälder See
Christian Usinger aus Hachenburg war einziger Besucher der ersten Bürgersprechstunde im Freilinger "Projektbüro Westerwälder Seenplatte". Dessen Mitarbeiterin Marion Wasser erläuterte die aktuellen Maßnahmen am Dreifelder Weiher.
Katrin Maue-Klaeser

Nabu-Mitarbeiterin Marion Wasser wird gefragt: „Was ist euer Plan?“ Vom Büro in Freilingen aus wird künftig regelmäßig die Öffentlichkeit darüber informiert, wie die Nabu-Stiftung die Westerwälder Seenplatte entwickelt.

Lesezeit 4 Minuten
Hinter der hübschen Fachwerkfassade des Freilinger Rathauses findet sich neben dem Ratssaal und dem Arbeitszimmer der Ortsbürgermeisterin auch eine Niederlassung des Naturschutzbunds (Nabu): das „Projektbüro Westerwälder Seenplatte“. Von dort begleiten seit dem Jahreswechsel die Nabu-Mitarbeiterinnen Marion Wasser und Anna Huhn das Projekt „Natürlich mehr Se(h)en“.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren