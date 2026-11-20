Genanalyse bestätigt Verdacht „Problemwolf“ GW2478m hat Mutterschaf in Hof getötet Michael Fenstermacher 20.11.2026, 07:00 Uhr

i Desiree und Benjamin Weilerscheid waren mit ihrer großen Schafherde in der Gemarkung Hof unterwegs, als es am 9. November zum Übergriff durch einen Wolf kam. Elmar Hering

Er ist bereits zum Abschuss freigegeben – und überwindet dennoch weiterhin Zäune, um in Schafherden Beute zu machen. Nun steht der Wolfsrüde GW2478 auch als Verursacher eines aufsehenerregenden Übergriffs in Hof fest.

Weil er immer wieder Nutztiere tötet und dabei auch offiziell als „wolfssicher“ geltende Zäune überwindet, hat der Westerwaldkreis den Abschuss des Wolfsrüden GW2478 genehmigt. Das hält den Anführer des Rudels Greifenstein aber bislang nicht davon ab, weiterhin Weidetiere zu reißen – so wie auch im Fall eines am 9.







Artikel teilen

Artikel teilen